HABER

9 ildeki fuhuş operasyonunda 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen ’fuhuş’ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 2’si kadın 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında ’fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden’ şahısların tespitine yönelik uzun süreli bir çalışma yürüttü.

Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen ’fuhuş’ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 2’si kadın 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında ’fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden’ şahısların tespitine yönelik uzun süreli bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar ve tespitler neticesinde Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 30 şahıs, fuhşa sürüklenen 11 kadın, kadınlara zorla fuhuş yaptıran, aracılık eden, yer temin eden 15 şahıs olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı. Fuhşa sürüklenen kadınlar ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 30 şahıs ile mağdur konumunda bulunan 5 kadın, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 6 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca yürütülen çalışmalar neticesinde Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi’nde faaliyet gösteren 8 otel, 1 bar ve masaj salonu denetlenerek, 30 bin 106 lira idari para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden F.N.K. ve S.N. isimli kadınlar ile A.Ç., A.Z., E.E., A.K., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R. isimli şahıslar tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sordukları sorulara ilginç çıkışlar yapan A.K. isimli şüpheli, "Sıkıntı yok, korkumuzda yok. Doğru yolu buldum, her zaman buluyorum" dedi.

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldıDamat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı
Daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşüp, öldüDaire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşüp, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.