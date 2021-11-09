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  4. 9 Kasım günlük burç yorumları! Takıntılı düşüncelere saplanmayın

9 Kasım günlük burç yorumları! Takıntılı düşüncelere saplanmayın

09.11.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğa burcunun kıskançlıklara dikkat etmesi, negatif duygulara kapılmamaya gayret göstermesi gerekir. Yengeç burcunun kendi değerinin insanların belirlemesine izin vermemesi gerekir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

Yay burcu için hakkını talep etme ve hakkını koruma konuları oluşabilir. Oğlak burcunun beden sağlığına dikkat etme vakti geldi. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde inatlaşmalara açık olabilirsiniz. Öfke kontrol sorunlarına dikkat edilmeli. Hedeflerinize ulaşabilmek adına şartları zorlayabilir ve daha mücadeleci olabilirsiniz. Korkularla kendinizi kısıtlamayın.

BOĞA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde davalar ve yasal süreçlerle ilgili bir zorluk veya zorluğu aşma durumu gündeme gelebilir. Hakkınızı savunma, aklınıza koyduğunuzu başarma hırsı artabilir. Kıskançlıklara dikkkat, negatif duygulara kapılmamaya gayret edin.

İKİZLER

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde finansal planlamalarla meşgul olabilirsiniz. Ödemeler ve alacaklarla ilgili sonuçlanmalar olabilir. Duygularınızı bastırma ve içe çekilme hali motivasyonunuzu düşürebilir. Takıntılı düşüncelere saplanmayın.

YENGEÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde kontrol ve müdahale, ikna ve manipülasyon gibi durumlar öne çıkabilir. Davalar ve yasal gündemlerle ilgili süreçler ilerleyebilir. Kendi değerinizi insanların belirlemesine izin vermeyin.

ASLAN

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş hayatının ve yaşam şartlarınızın gerektirdiği sorumluluklar ön planda olabilir. Emek sarf etme, sabırlı olma zamanı. Sağlık ve beslenmede aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin.

BAŞAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde hobilerinizle ilgilenebilir, sevdiğiniz insanlarla olmak isteyebilir, çocuklarınıza karşı korumacılık duygusunu daha fazla hissedebilirsiniz. Aşk hayatında aşırıya kaçan durumlara dikkat.

TERAZİ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde abartılı duygu ve düşüncelere kapılmaya karşı dikkat edin. Beklentileriniz ve hayatın gerçekleri çelişebilir, çatışabilir. Ev içindeki düzen ve temizlikle ilgilenebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde geçmiş deneyimler, eski dostlar, nostalji gündeme gelebilir. Eskileri yad edebilirsiniz. Önyargılarınızla düşünmeye, karar almaya daha açıksınız. Bakış açınızı değiştirmeye çalışın.

YAY

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde zorunlu ödemeler ve harcamalar gündeminizde olabilir. Bazı noktalarda kendi yapabileceklerinizi sorgulayabilirsiniz. Hakkınızı koruma ve haklarınızı talep etme konuları ortaya çıkabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde aşırılık ve abartılara kaçan düşüncelerden, adımlardan kaçının. Sağlıkla ilgili diş, cilt, kemikler ve saçla ilgili değişiklikler ve tedavilerle ilgilenebilirsiniz. Beden sağlığınıza özen gösterme zamanı.

KOVA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde olayları negatif yönüyle değerlendirmeye, karamsar tarafları görmeye açık olabilirsiniz. İş hayatınızda mecburi durumlar, zorunluluklar ve bekleyişler önünüze gelebilir.

BALIK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ruh haliniz daha değişken olabilir. Sıkılganlık ve bunalma hali ortaya çıkabilir. Ruh halinizi değiştirecek ve toparlayacak insanlarla olabilir, arkadaşlarınızla dertleşebilirsiniz.


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