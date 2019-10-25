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9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

Festival Direktörü Haydar Işık: - "Etkinliği halkın içine nasıl daha çok dahil ederiz, halka nasıl yayarız diye planlar yaptık"

Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Haydar Işık, halkı festivale daha çok dahil etmek için planlar yaptıklarını söyledi.

Işık, kentteki bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında, 15-19 Kasım'da düzenlenecek "9. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne ilişkin bilgiler verdi.

Festival kapsamında daha önce yapılmayan bir kategorinin bu yıl uygulanacağını anlatan Işık, "Aslında figüran demek istemiyorum. Çünkü sinemaya çok büyük emekleri var. Ben bir sinema yönetmeni olarak konuşuyorum. Bir sahneyi kurduğunuzda ikili diyaloğun arkasında oturanlar orada trafik yapan gezen insanlar, sinemanın aslında olmazsa olmazlarıdır. Biz bu yıl 'sinemada olmazsa olmazlar ödülünü' de Malatya olarak vereceğiz." dedi.

Işık, Malatyalı olması dolayısıyla şehri iyi tanıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu şehri İstanbul'da yaşayan sinemacılara göre daha iyi biliyorum. Bu kentin sokaklarını, insanlarını iyi biliyorum çocukluğum burada geçti. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaparken uluslararası arenada yarışacak filmlerimiz, ulusal filmlerimizin dışında etkinliklerin biraz daha eğitim amaçlı Malatya halkına yönelik olmasını planladım. Şehrimiz o kadar güzel bir şehir ki İstanbul'da bir sürü platolar kuruluyor, çok büyük paralar veriliyor ama bizim kendi şehrimiz gerçek ve doğal bir platodur. Battalgazi'den Yeşilyurt'a Akçadağ'dan Darende'ye kadar gerçekten doğal bir plato."

Festivalde bu yıl sosyal içerikli eğitimlere önem verdiklerini bildiren Işık, şunları kaydetti:

"Festivali halkın içine nasıl daha çok dahil ederiz, halka nasıl yayarız diye planlar yaptık. Şu anda Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile önemli bir proje yürütüyoruz. Kimsesiz çocuklar ve sinemaya gönül vermiş diğer çocuklara bir eğitim başlattık. Festivalimizin ilk günü kısmet olursa kapalı çarşıya bir set kuracağız. Vali, belediye başkanı ve konuklarla seti ziyaret edeceğiz. Bu çocukların sinema adına neler yapabildiğini göreceğiz. Biraz daha çocukları sinemaya yöneltmek için sinemada yeteneklerini biraz daha öne çıkarsınlar diye böyle bir proje yaptık."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise festivalin Malatya'ya ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Sanatı toplum için yaptıklarını aktaran Gürkan, "Biz insanlar hepimiz dünya sinemasında bir hayat filminde oynuyoruz. Önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rolümüz güzel olsun. Hem dünya için bize güzel olsun hem de gelecek hayatımız için güzel olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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