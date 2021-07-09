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9 Temmuz günlük burç yorumları: Bugün ailevi meseleler gündeme gelebilir!

09.07.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Temmuz günlük burç yorumları kişilere yol gösterici nitelikte yorumlarda bulunuyor. Bugün İkizler burcu ikili ilişkilerinde problem yaşayabilirken, Aslan burcu ise daha hassas bir gün geçirebilir. Birçok insan düzenli olarak günlük burç yorumlarını okuyor. Peki koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? İşte Astrolog Merve Rençber'den 9 Temmuz günlük burç yorumları…

9 Temmuz günlük burç yorumları: Bugün ailevi meseleler gündeme gelebilir!

9 Temmuz Cuma günü Ay, tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor. Burç yorumlarını düzenli olarak takip eden kişiler ‘9 Temmuz günlük burç yorumları ne söylüyor?’ sorusunun da cevabını arıyor. Bugün Kova burçları kariyer planlamasında bir değişikliğe gidebilir, Yay burçları ise aldığı bir müjdeli haberle sevinebilir. Ay, Uranüs uyumlu açısı sabah saatlerinde güzel haberler getirebilir. Bugün ailevi kohnular ön plana çıkabilir. İşte 9 Temmuz günlük burç yorumları analizi…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile içinde bir süredir var olan konu çözüme veya kapanışa gidebilir. Duygusal olarak daha dalgalı olabilir ve karşınızdaki kişilere göre farklı duygular içine girebilirsiniz. Uzak akrabalarla ilgili gündemler kulağınıza gelebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir fikrinizden vazgeçebilir, bir kararsızlığınızı bitirebilirsiniz. Koşullar kadersel bir şekilde ilerleyebilir ve koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Bazı Boğalar için ilişkilerde ciddiyet, resmiyet gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir ödemenizi tamamlayabilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Özgüven ve öz değer konularında çalışmalar yapmak için oldukça güzel bir gün. Kendinize yatırım yapmaya odaklanın ve ilişkilerinizdeki sorunlar için öncelikle kendinizle ilişkinizi gözden geçirin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dış görünüşünüzle daha fazla ilgilenebilir, estetik veya sağlıkla ilgili sebeplerden ötürü medikal destekler ve hizmetler alabilirsiniz. Aile ilişkileri, partnerlik ilişkisinde aile olmak, hayatı paylaşmak bugün daha fazla ön planda olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğinize odaklanabilir, iş ve özel hayatınızda ilerisini düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz. Yeni Aya doğru giderken kadersel ve karmik deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Koşulları yönetme çabanızı bugün ve yarın bırakmalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal ilişkilerinizde küslük veya barışma gibi konular gündeme gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde duygusal hassasiyetler yaşanabilir. Alınganlığa ve abartılı duygusal tepkilere karşı kontrollü olun. Geleceğiniz için yatırım yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kariyer sürecinizle ilgili bir konu netleşmeye, sonuçlanmaya gidebilir. Süregelen bir davanızda sonuca ve kapanmaya, karara gidilebilir. Sevdiklerinizi sahiplenme duygusunu daha yoğun hissedebilir fakat bazı duygularınızı kendinize saklamak isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sezgileriniz daha güçlü çalışacak. İnsanları, ilişkileri zaman zaman sorgulayabilirsiniz. İlahi eli hayatınızın farklı alanlarında hissedebilir, kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eski bir dost, eski bir partner karşınıza gelebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ısrar ve inatçılıktan kaçınmalısınız. Yeni Aya doğru giderken bir süredir ısrarcı olduğunuz konuda bugün bir vazgeçiş yaşayabilirsiniz. Bazı duygularınızın azaldığını hissedebilir ve bazı kişilerle içten içe mesafeleşebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde duygusal konuşmalar, duyguları dile getirme ve duygusal kararlar alma gibi konular gündemde olabilir. Eski bir partner, eski bir dost ile görüşme, haberleşme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Zaman zaman geçmişi yad edebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir görev ve sorumluluğu tamamlama, yarım kalan işleri halletme ve bir süredir size stres veren, yük olan konuyu sonuca bağlama ve nihayete erdirme gibi durumlar gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere açık olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilahi şanslar, kadersel fırsatlar karşınıza gelebilir. İnanç ve umut bugün anahtarınız olacaktır. Mutlu olacağınız durumlarla karşılaşabilir, çocuklarınızla ilgili stresli bir konuda ise rahatlama yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyleri yapmak için kendinize vakit ayırın ve alan tanıyın.

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