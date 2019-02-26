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’9. UMED Medya Akademisi’ Aksaray’da eğitimlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğunca açılan "Medya Akademisi" dersleri öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.UMED ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi" dersleri öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğunca açılan "Medya Akademisi" dersleri öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.
UMED ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi" dersleri öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı. UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Akademisinin ilk haftaki derslerini Gazeteci Kemal Gümüş, Kenan Kıran ve Osman Ateşli verdi. Medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verildiği derslere katılım oldukça yoğundu. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve UMED Başkanı Aslan Değirmenci de derslere katılarak, öğrencilerle birlikte dersleri dinledi. Eğitimlerin öğrencilere ücretsiz olarak verildiği 9. akademide, 55 öğrenci 5 haftanın sonunda sertifika almaya hak kazanacak. Sertifikalar, geniş katılımlı bir programla öğrencilere verilecek.
Gazeteci Yazar Kemal Gümüş tarafından verilen ilk derste medyanın etik değerleri anlatıldı. Gazeteciliğin, "Doğruyu söyleme mesleği" olduğunu ifade eden Kemal Gümüş, “Yalan varsa gazetecilik yoktur. Fitne varsa gazetecilik dibe vurmuştur. Yalan ve fitne mesleğimizin en büyük düşmanıdır. Bu düşman ülkemizde bizzat FETÖ ile eliyle oluşturuldu. Meslek büyük yara aldı, gazeteciliğe güven azaldı” dedi.
Gazeteci Yazar Kenan Kıran ise gazetecilikte etik ilkelerin çatısını ahlakın oluşturduğunu, haberciliğin insanlara zarar değil yarar sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Gazetecilerin, mesleki değerlere bağlı olması, onların çiğnenmesine izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Kıran, “Bunun ilk yolu değerlerimizi hedef alan vesayetçilere ve terör örgütlerine karşı mücadele etmektir. Gazeteci sadece bilgilendirmez, millet adına illegal örgütlerin de üstüne gider” şeklinde konuştu.
Gazeteci Osman Ateşli, dijital medya ile sayısal tabanlı, iletişim kuran unsurların arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin yüksek hızda gerçekleştiğine dikkat çekti. Dijital medyanın; artık kişiler arası iletişimden ticarete, siyasetten eğitime, spordan sağlığa yaşamın hemen her alanında oldukça etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığını ifade eden Ateşli, “Gazetelerde veya haber bültenlerinde verilene kadar haberin yeni medya mecralarından çoktan eskidiği, okur veya izleyicilerin eskisinden daha aktif, katılımcı ve yorumcu olduğu bir medya sürecine girdik. Bu sürece muhabir arkadaşlarımız kendilerini adapte etmeli, yeni medya teknolojilerini öğrenmelidir” diye konuştu.

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