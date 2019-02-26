9 yaşındaki Hümeyra'dan iyilik hareketi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, İlkokul öğrencisi 9 yaşındaki Hümeyra Nur Yıldız, 6 ay boyunca biriktirdiği harçlıkları ile tekerlekli sandalye alıp, ihtiyaç sahibi Sadrettin Yangil'e (59) hediye etti. Bir bacağı diz kapağından kesik olan Yangil, gözyaşlarını tutamazken, Hümeyra şimdi de oyuncaklarını, oyuncağı olmayan akranlarına dağıtacak.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Hümeyra Nur Yıldız, 1,5 yıl önce bir engelliye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak toplamaya başladı. Hümeyra, amacına bu şekilde kısa sürede ulaşamayacağını anlayınca harçlıklarını da biriktirmeye başladı. 6 ayda biriktirdiği 900 TL ile bir tekerlekli sandalye alan Yıldız, Palandöken Devlet Hastanesi'nde hemşire olan annesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek, yardım sahibi bir engelli aradığını söyledi. İl Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle annesi Hanife Tonyalı ile Rabia Ana Mahallesi'ne giderek, burada yaşayan 59 yaşındaki Sadrettin Yangil'e tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şeker hastalığı nedeniyle bir süre önce sol bacağı diz kapağından kesilen ve protez takılan Yangil, küçük kızın bu anlamlı yardımı karşısında gözyaşlarını tutamadı. 2 çocuk ve 6 torun sahibi olan Sadrettin Yangil, "Hastane ve parklarda seyyar fotoğrafçılık yapıyordum ama mesleğimiz gelişen teknolojiye yenik düştü. Şeker hastalığı nedeniyle sol ayağımı kaybettim. Allah bu hastalığı düşmanıma bile vermesin. Evim kira, devletin verdiği evde bakım ücreti ile geçinmeye çalışıyoruz. Torunum yaşındaki Hümeyra'nın harçlıklarıyla aldığı arabayı görünce duygulandım ve ağladım. Kış olduğu için kullanmak henüz nasip olmadı. Havalar ısınınca sandalye sayesinde istediğim yere gidebileceğim. Hümeyra umarım birçok kişiye örnek olur" diye konuştu.

OYUNCAKLARINI AKRANLARINA DAĞITACAK

Özellikle engellilere karşı duyarlı olunmasını isteyen ilkokul öğrencisi Hümeyra Nur Yıldız, bir kişiyi sevindirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yıldız, "Bir engelliye tek başıma yardım etmeyi çok istiyordum. Mavi kapak toplamaya başladım ama baktım ki bu şekilde zor olacak. Aklıma harçlıklarımı toplamak geldi. Annem de onaylayınca 6 ay hiç para harcamadım. Annem yardım edeceğimi bildiği için harçlığımı artırdı. 900 lirayı bulunca, Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü'ne gidip, 'kime yardım edebiliriz' diye sorduk, onlar bizi buraya yönlendirdi . Yardımın doğru yere ulaştığını görünce çok mutlu oldum. Hayatım boyunca elimden geldiğince hep yardım etmeye çalışacağım. Yardım etmek hayattaki en güzel şey. Bundan sonraki hedefim evdeki oyuncaklarımı, oyuncakları olmayan çocuklara dağıtmak" dedi. Anne Hanife Tonyalı ise kızıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.