9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucudan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu ışıklı kavşağı Çerkezköy istikametinde durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Kimlik kontrolü yapılan Y.T.A. ve S.E. isimli şahısların üzerinde 11 fişek daralı ağırlığı 5.85 gram olan bonzai ele geçirildi. Hükümlü ve tutuklunun kaçması, 2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

