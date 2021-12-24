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  4. 9 yıl cezası bulunan hükümlü, bakın nerede saklanırken yakalandı

9 yıl cezası bulunan hükümlü, bakın nerede saklanırken yakalandı

24.12.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı (33), evinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Namlı'nın operasyon sırasında çatıdan kaçmaya çalıştığı, olmayınca saklandığı dolapta yakalandığı öğrenildi.

9 yıl cezası bulunan hükümlü, bakın nerede saklanırken yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı evi belirledi.

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ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI, OLMAYINCA DOLABA SAKLANDI

Adrese yapılan baskında polisleri fark eden Bulut Namlı, çatıdan kaçmaya çalıştı. Çatıda polis ekiplerinin önlem aldığını gören Bulut Namlı., tekrar eve girerek gizli bir bölmeye saklandı. Polisin evde yaptığı aramada Bulut Namlı, gizlendiği dolapta yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, evde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Namlı, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Aydın Nazilli
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