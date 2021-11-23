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Cinayetten aranan baba ve oğul saklandıkları evde yakalandı

23.11.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili iki kardeş ve babaları yakalandı.

Cinayetten aranan baba ve oğul saklandıkları evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri, Gökay Kaplan'ın (48) Ata Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Ekipler, cinayetle ilgili olarak D.Ş, kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş'yi Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte yakaladı.

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Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökay Kaplan, 15 Kasım'da Ata Sanayi Sitesi'nde husumetlisi D.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde
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