9 yıldır kayıp kardeşlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu ayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

