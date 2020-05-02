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90 TL altı alınabilecek en iyi oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

PlayStation bu zor süreçte oyuncuların karşısında indirimleri ile çıkmaya devam ediyor. PlayStation Store üzerinde başlatılan indirim kampanyası ile birçok güzel oyun 90 TL’nin altında satılıyor. Biz de sizler için bu oyunlar arasından en iyilerini seçtik.

90 TL altı alınabilecek en iyi oyunlar

Eve kapanılan bu dönemde insanlar PlayStation 4 ile vakit geçirmeye başlamıştı. Oyundan anlayan anlamayan herkes bir anda ilgi göstermeye başlamıştı. Seçtiğimiz bu listede oyuna yeni başlayanların mutlaka oynaması gereken yapımlar yer alıyor. Yüksek fiyatından dolayı satın alamayan oyuncular da bu indirimden yararlanabilir.

Özellikle PlayStation 4’ü yeni satın aldıysanız; yılın oyunu seçilen Türkçe altyazı desteği bulunan God of War‘ı 64 TL olmuşken kaçırmayın. Dövüş oyunu sevenler ise Tekken 7‘ye yönelebilir. Futbol oyunu sevenlerin cebinden biraz daha para çıkacak. Çünkü FIFA 20 bu indirim kapsamında 120 TL‘ye düşmüş durumda.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel 90 TL’nin altındaki oyunlar ile baş başa bırakalım. 90 TL’nin altında satılan tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

90 TL altı en iyi oyunlar!

• Far Cry 5 – 64 TL
• Assassin’s Creed Origins – 64 TL
• TEKKEN 7 – 49 TL
• F1 2019 – 64 TL
• Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 84 TL
• God of War – 64 TL
• HITMAN 2 – 84 TL
• Dead Cells – 72 TL
• Fallout 4 – 49 TL
• Far Cry 3 – 64 TL
• Titanfall 2 – 28 TL
• Dishonored 2 – 49 TL
• The Evil Within 2 – 84 TL
• LEGO DC Super-Villains – 79 TL
• Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 89 TL
• Dishonored Definitive Edition – 64 TL
• Dishonored: Death of the Outsider – 64 TL
• Blasphemous – 64 TL
• Kingdom Come: Deliverance – 64 TL
• Watch Dogs 2 – 76 TL
• Sniper Ghost Warrior Contracts – 84 TL
• Dishonored 2 – 49 TL
• RAGE 2 – 84 TL
• Darksiders III – 84 TL

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