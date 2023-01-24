92 yaşındaki kadın genç görünmenin ucuz sırrını paylaştı! 70 yıl boyunca aynı ürünü kullandı...

92 yaşındaki Joan Woodhouse , TikTok'ta sık sık kendi videolarını paylaşıyor ve genellikle inanılmaz fiziği ve genç kıyafetlerini sergiliyor. Yakın tarihli bir videoda Joan'a genç kalmanın "sırları" soruldu ve bunun marketlerde en yaygın olarak satılan ve fiyatı diğer kremlere göre çok daha uygun olan bir krem markasının losyonu sayesinde olduğunu belirtti.

Joan'a şu soru soruldu: "Harika görünüyorsun, buna inanamıyorum!! Sırrın ne??" Bir videoda şöyle yanıt verdi: “Sırrım aynı kremi kullanmak. Çünkü onu 70 küsur yıldır kullanıyorum.

ÖNCEDEN KREM VERSİYONUNU KULLANIYORDU

“Şimdi düşündüğümde, sıcak bir banyo yapardım, banyodan çıkar, kurulanırdım ve vücudum hala sıcakken kremi sürerdim, o zamanlar soft kremdi. Sürmesi daha zordu, bu yüzden yumuşatmak için önce ısıtmam gerekiyordu.

HER DUŞTAN SONRA UYGULAYIN

"Ama yumuşak kremlerin ortaya çıkması harika oldu. Bunu her banyo veya duşta vücudunuz için yapabilirsiniz. Vücudunu ısıt ve her tarafına yay, benim yaşıma geldiğinde güzel görüneceksin.”

"İSTEDİĞİMİ YİYEREK GENÇ KALIYORUM"

Joan'ın genç kalmasının bir başka yolu da diyetleri takip etmemesi, sadece vücudunu korumak için istediğini yiyor. O şöyle dedi: "Aptalca diyetler uygulamıyorum - sadece istediğimi ve beni mutlu eden şeyi yerim. Yaş sadece bir sayı, pozitif kalarak ve istediğimi yiyerek genç kalıyorum. Benim için çalışıyor.

GENÇ GÖRÜNÜŞÜNÜN SIRRI HAYATI SEVMESİ

Joan ayrıca "hayatı seviyor" ve herkese her anın tadını çıkarmasını tavsiye ediyor. "Bikini giymeyi ve torunumla sahile gitmeyi seviyorum. Sanırım genç görünüşümün sırrı bu olmalı ve ben sadece hayatı seviyorum ve asla yaşlı olma zihniyetine sahip olmadım."

