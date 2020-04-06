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  4. 95 yaşında koronavirüsü yenen İsmail Amca hastaneden oynayarak çıktı

95 yaşında koronavirüsü yenen İsmail Amca hastaneden oynayarak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

İzmir'de 95 yaşındaki İsmail Amca, uygulanan tedavilerden sonra koronavirüsü yendi. Hastalığı yendikten sonra taburcu edilen İsmail Amca, hastaneden oynayarak ayrıldı. O anlar Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kayıp sayısı artarken umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. İzmir’deki bir hastanede korona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki bir adam, zorlu süreci atlatarak hastalığı yendi. Doktorların alkışları eşliğinde taburcu olan İsmail amca, hastaneden oynayarak çıktı.

95 yaşındaki İsmail amcanın taburcu olduğu anki görüntüleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, görüntülere “İzmir’de yaşayan 95 yaşındaki İsmail amcamız da korona virüs tedavisini başarıyla tamamladı” notunu düştü. (İHA-AA)

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