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  4. 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum

96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum

08.02.2024 18:19 | Son Güncelleme:
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Adana'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün, ikinci duruşmada, "Hiçbir suç ve kabahatim yoktur. İTÜ raporu da bu yöndedir. 73 yaşındayım ve hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı, 28 daireli Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında, 96 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC'ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandı. Adana'ya getirilen ve gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mukadderat" diyerek cevap veren Alpargün, tutuklandı. 'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Alpargün, bugün Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

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'YASAL TÜM KOŞULLARI SAĞLADIM'

İlk duruşmadaki savunmasını yineleyen Alpargün, "Yasal tüm koşulları sağladım. Zemin etüdü yaptırdım, iskanı zamanında aldım. Hiçbir suç ve kabahatim yoktur. İTÜ raporu da bu yöndedir. 73 yaşındayım ve hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmada ayrıca Hasan Alpargün Apartmanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan bazı kişilerin ifadesi alındı. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanık Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tedavi hastalık
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