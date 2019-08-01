A 101 Aktüel 1 Ağustos: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

1 Ağustos tarihli A 101 Aktüel kataloğunda tüketicileri çeşitli sürprizler bekliyor ki bunlardan biri Kurban Bayramı ile ilgili. A 101 Aktüel kataloğunda büyük baş ve küçük baş kurbanlık satışı yapılacağı duyuruldu. Elektronik olarak da A101’lerde kıvrımlı televizyonlar boy gösterecek. Bunların dışında güncel A101 Aktüel kataloğuna göre beyaz eşyadan mutfak malzemelerine çok sayıda ürün 1 Ağustos’tan itibaren mağazalarda olacak.
1 AĞUSTOS 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Helal kesim ve yerli besi sertifikalı en az 14 kg Karaman Koç 1.195 TL (Peşin fiyatına 4 taksit), 20 kg büyükbaş 1/7 hisse ile 1.345 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
Samsung 55NU7300 55" 4K UHD Curved TV (Kavisli) 4.399 TL
Samsung 49NU7300 49" 4K UHD Curved TV (Kavisli) 3.599 TL
Özellikler: Smart TV ile geniş bir multimedia deneyimi sunan televizyonlarda, ekran aynalama, UHD uydu alıcı,3 HDMI, 2 USB girişi ve Wifi özelliği bulunuyor.
6'' Süper AMOLED FHD ekranı, 3 adet arka kamerası ve 24 MP ön kamerası ve yüz tanıma teknolojisi ile Samsung Galaxy A7 Cep Telefonu 1.849 TL
HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
Metal USB Fan 10,95 TL
Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL
2 adet dondurucu bölme, 4 adet dondurucu çekmecesi ile SEG SDF 2451 M Derin Dondurucu 1.199 TL
Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 429 TL
Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL
Kiwi KHB-4415 Çubuk El Blender 55 TL
Sinbo SCM-2951 Türk Kahvesi Makinesi 29,95 TL
Kiwi KKS 1100 Dijital Mutfak Terazisi 24,95 TL
Kiwi KKS 1123 Dijital Mutfak Terazisi 29,95 TL
Kurulama Bezi 3'lü 5,95 TL
Sofra Bezi 4,95 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL
Osram Led Ampul 8,95 TL
Nouvelle Silikon Yastık 12,95 TL
Marie Claire Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,95 TL
Marie Claire Çocuk Pamuklu Sütyen 12,95 TL
Cem Kozmo Tencere 24 cm 49,95 TL
Cem Kozmo Karnıyarık Tenceresi 26 cm 49,95 TL
Cem Kozmo Tava 26 cm 24,95 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 75 TL
Orta Boy Güveç Tencere 14,95 TL
Porsiyonluk Güveç Set 6'lı 8,50 TL
Ev Tipi Masap / Bıçak Bileyici 6,95 TL
Sıyırma / Dilimleme / Yüzme Bıçağı 6,95 TL
Satır 14,95 TL
Taboo Ahşap Kesme Tahtası 14,95 TL
Et Dövme Demiri 19,95 TL
2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 214,95 TL
Güral Porselen Fincan Takımı 6'lı 39,95 TL
Arda Cam Kapaklı Cam Servis Tabağı 24,95 TL
Tulu Porselen Renkli Porselen Kase 4,95 TL
Seramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
Ahşap Mutfak Gereçleri 4,95 TL
Roboom Abs Büyük Valiz 119,95 TL
Roboom Abs Orta Valiz 109,95 TL
Roboom Abs Küçük Valiz 99,95 TL
Roboom Kumaş Büyük Boy Valiz 75 TL
Roboom Kumaş Orta Boy Valiz 65 TL
Attlas HT 1600 Balta 24,95 TL
Attlas Eco KT800 Kılıç Testere 169,95 TL
Attlas Eco TM150 Taş Motoru 99,95 TL
Bay Terlik 8,50 TL
Bayan Simli Spor Ayakkabı 37,95 TL
Bayan Terlik Çeşitleri 9,95 TL
Kale Araç İçi Mini Buzdolabı 25 Litre 149,95 TL
Koroplast Kokulu Çöp Torbası 15'li 7,95 TL
Koroplast Alüminyum Folyo 7,95 TL
Koroplast Çöp Torbası 10'lu 10,95 TL
Koroplast Sar Pişir 12'li 10,95 TL
Koroplast Kilitli Poşet 12'li 4,95 TL
Koroplast Kesimli Streç Film 4,95 TL
Koroplast Eko Orta Boy Buzdolabı Poşeti 50'li 4,95 TL
Koroplast Eko Küçük Boy Buzdolabı Poşeti 70'li 4,95 TL
Vince Romeo Bütün Bademli ve Dolgulu Hindistan Cevizi Topları 150g 7,95 TL
Vince Pralin Çikolata 314g 14,95 TL
Vince Selection Sütlü / Bitter Madlen Çikolata 288g 16,95 TL
Vince Sütlü / Bitter Trüf Çikolata 300g 10,95 TL
Ender Şokita Bütün Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 400g 12,75 TL
Vince Napoliten Mini Çikolata 250g 8,95 TL
Vince Çikolatalı Badem Şekeri Draje 200g 6,75 TL
Vince Antep Fıstıklı / Fındıklı / Sütlü Dolgulu Çikolata 400g 12,95 TL
Vince Juliet Sütlü Çikolata Kaplı Fındıklı Çikolata 200g 12,95 TL
Efrano Draje Çeşitleri 230g 8,45 TL
Vince Sütlü / Bitter Çikolatalı Fındık Draje 200g 6,95 TL
Fiorella Minis Pirinç Patlaklı Çikolata Çeşitleri 300g 9,95 TL
Ender Mini Bonbon Meyve Aromalı Sert Şeker 700g 6,95 TL
Haribo Bayram Keyfi Yumuşak Şeker 500g 8,95 TL
Ender Kremino Meyve Aroması Dolgulu Yumuşak Şeker 350g 3,45 TL
Ender Sweety Bon Dolgulu Sert Şeker Çeşitleri 350g 3,95 TL
Ender Bonbon Sert Şeker Çeşitleri 500g 4,75 TL
Elvan Fondante Karamel Dolgulu Sütlü Çikolata 500g 12,95 TL
Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250g 6,45 TL
Toffiee Karamelli Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 125g 8,75 TL
Selin Limon Kolonyası 400ml 8,95 TL
Burak Lokum Çeşitleri 350g 5,95 TL
Kocatepe Türk Kahvesi 500g 18,95 TL
Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1,5 Kg 26,95 TL
Greenvillage Dondurulmuş Organik Bütün Tavuk 19,95 TL
Lezita Piliç Döner 500g 10,45 TL
İçim Kaymaksız Yoğurt 3 Kg 11,95 TL
Eker Hazır Sütlü Tatlı Çeşitleri 2,90 TL
MezzeMarin Dondurulmuş Temizlenmiş İstavrit 500g 10,95 TL
Torku Ayran 2 Litre 6,95 TL
Ozmo Burger Kremalı Sandviç Bisküvi 53g 2 TL
Ülker Kremalı Bisküvi 8x76g 6,75 TL
Çerezya Ceviz İçi 300g 17,95 TL
Ülker Çokomel Marsmallowlu Bisküvi 35x12g 9,95 TL
Biscolata Yeni Gofret Çeşitleri 110g 2,95 TL
Agiss Isıtıcılı Ağda Seti 19,95 TL
Agiss Ağda Bezi 25 Metre 9,45 TL
Agiss Tüy Dökücü Krem 100ml 8,45 TL
Agiss Ağda Sonrası Temizleme Yağı 150ml 5,95 TL
Agiss Ağda Kartuşu 100ml 4,95 TL
Bi Buzlu Çay Çeşitleri 1,5 Litre 2,95 TL
Bi Limonata 1,5 Litre 3,45 TL
Bi Mandalina Gazlı İçecek 1,5 Litre 2,35 TL
Bi Portakal Gazlı İçecek 250ml 0,65 TL
Bi Kola Gazlı İçecek 250ml 0,65 TL
Bi Buzlu Çay Çeşitleri 250ml 0,75 TL
Bi Limonata 250ml 0,95 TL
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