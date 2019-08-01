A 101 Aktüel 1 Ağustos: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

1 Ağustos tarihli A 101 Aktüel kataloğunda tüketicileri çeşitli sürprizler bekliyor ki bunlardan biri Kurban Bayramı ile ilgili. A 101 Aktüel kataloğunda büyük baş ve küçük baş kurbanlık satışı yapılacağı duyuruldu. Elektronik olarak da A101’lerde kıvrımlı televizyonlar boy gösterecek. Bunların dışında güncel A101 Aktüel kataloğuna göre beyaz eşyadan mutfak malzemelerine çok sayıda ürün 1 Ağustos’tan itibaren mağazalarda olacak.

1 AĞUSTOS 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Helal kesim ve yerli besi sertifikalı en az 14 kg Karaman Koç 1.195 TL (Peşin fiyatına 4 taksit), 20 kg büyükbaş 1/7 hisse ile 1.345 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)



Samsung 55NU7300 55" 4K UHD Curved TV (Kavisli) 4.399 TL

Samsung 49NU7300 49" 4K UHD Curved TV (Kavisli) 3.599 TL

Özellikler: Smart TV ile geniş bir multimedia deneyimi sunan televizyonlarda, ekran aynalama, UHD uydu alıcı,3 HDMI, 2 USB girişi ve Wifi özelliği bulunuyor.

6'' Süper AMOLED FHD ekranı, 3 adet arka kamerası ve 24 MP ön kamerası ve yüz tanıma teknolojisi ile Samsung Galaxy A7 Cep Telefonu 1.849 TL

HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL

Metal USB Fan 10,95 TL

Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL