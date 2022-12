A101 çalışma saatleri nedir? A101 şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 mesai saatleri marketten alışveriş yapmak isteyenlerin merak ettiği ve oldukça sık bir şekilde araştırdığı konular arasında ye alıyor. A101 çalışma saatleri haftanın her günü değişiklik göstermeden halka hizmet vermeye devam eder. Kendi üretimi olan ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesi bulunan market uygun fiyatları ile bütçeye de yardımcı bir konumda bulunur. Pek çok yerde şubesinin bulunması da vatandaşlar tarafında oldukça büyük bir avantajdır.

A101 çalışma saatleri nedir?

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan A101 zincir marketleri, müşterilerine en ucuz fiyatlar ile kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunuyor. A101 mesai saatleri içerisinde uygun fiyatlı ürünler ve aktüel ürünler almak isteyenler için hizmet vermeye devam eder. Birçok ürü çeşitliliğine sahip olan A101 çalışma saatleri genel olarak tüm Türkiye'deki şubelerle benzerdir. Ancak bazı durumlarda A101 çalışma saatleri bazı şubelerde değişiklik gösterebilir.

A101 şubeleri saat kaçta açılıyor?

A101 şubeleri hafta içi günleri, herhangi bir yasal düzenleme ya da mucbir sebepler olmazsa açılış saatleri benzerdir. A101 açılış saati genel olarak tüm şubelerde saat sabah 09.00'dır. Çalışanlar vardiyalı sisteme göre çalıştıkları için A101 öğle arası saatleri için herhangi bir düzenleme bulunmaz. Bu nedenle hafta içi her gün A101 kapanma saatine kadar hizmet verir. A101 cuma çalışma saatleri bazı şubelerde değişiklik gösterebilir ve bazı şubeler cuma namazı dolayısıyla çalışmaya ara verebilir. Cuma namazı için kapanan bazı A101 şubeleri, namazdan sonra yaklaşık olarak 13.30'dan sonra hizmete devam eder.

A101 şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Haftanın 7 günü aynı saatlerde halka hizmet veren market dünyanın en hızlı büyüyen 5. perakende şirketidir. Kurulduğu günden beri milyonlarca insana haftanın her günü hizmet veren market zinciri günün belirli saatlerinde açılıyor ve kapanıyor. Genel olarak A101 kapanma saati tüm şubelerde aynıdır. Herhangi bir aksi durum olmadığı müddetçe A101 kapanış saati akşam 21.30'dur.

A101 cumartesi pazar kaça kadar açık?

Türkiye'nin her yerinde aynı çalışma saatlerine sahip olan A101 hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi çalışma saatleriyle aynıdır. Hemen her il ve ilçede şubesi bulunan marketin hafta sonu mesai saatleri her ilde hafta içindeki çalışma saatleriyle aynı şekilde devam eder.

Pazar günü A101 açık mı?

Haftanın her günü hizmet veren ve vatandaşlara alışveriş imkânı sunan A101 hafta sonu çalışma saatleri 09.00 ila 21.30 saatleri aralığında açıktır. Hizmet gün ve saatleri resmî tatil, dinî bayramlar ve idari izin sebepleri ile değişkenlik gösterebilir. Mağazanın konumu ve bölgesine göre de çalışma saatleri değişiklik gösterse de genel itibari ile çalışma saatleri haftanın 7 günü aynıdır.