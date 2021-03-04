A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 çalışma saatleri değişti

1 Mart sonrası normalleşme sürecinde market ve bakkallarla ilgili yeni düzenlemeler getirilmişti. Özellikle Perşembe günleri satışa çıkardığı aktüel ürünleri ile büyük ilgi gören A101 ülkenin en çok satış yapan market zincirleri arasında bulunuyor. Peki A101 kaçta açılıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; market ve bakkallar, düşük risk, orta risk ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yani A101 market zincirleri de düşük risk, orta risk ve yüksek risk grubundaki şehirlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir bu illerden bazıları.

