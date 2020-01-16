AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı"

ABD'de adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Mısır'ın AA ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nden (ABNA-SE) yapılan açıklamada da "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadeleriyle tepki gösterilmişti. ABNA-SE, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) ise açıklamasında, Mısır güçlerince AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınamıştı.

Üyesi olan Anadolu Ajansı ve gazetecilerinin yanında yer aldığını vurgulayan EANA, "EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir." açıklamasını yapmıştı.