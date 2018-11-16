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"AA ile iş birliği FENA için önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic: - "AA ile iş birliği FENA için önemli. AA'ya gösterdiği destek ve bizlere sunduğu inanılmaz eğitim imkanları için teşekkür ederiz"

LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic, Anadolu Ajansı (AA) ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirterek, "AA ile iş birliği FENA için önemli. AA'ya gösterdiği destek ve bizlere sunduğu inanılmaz eğitim imkanları için teşekkür ederiz." dedi.

Huremovic, FENA'nın gelecek dönemdeki çalışmalarını, İstanbul'da 17 Kasım'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini AA muhabirine değerlendirdi.

FENA'nın son iki yılda önemli adımlar attığına işaret eden Huremovic, geçen yıl Avrupa Haber Ajansları Birliğine (EANA) üye olduklarını, aynı zamanda da ABNA-SE'de Bosna Hersek'ten tek temsilci olduklarını söyledi.

Huremovic, ekim başında Akdeniz Haber Ajansları Birliğine (AMAN) üye olduklarını anımsatarak, "FENA, uluslararası alanda önemli bir konuma geldi. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar da bunun en önemli göstergesi." ifadesini kullandı.

- "AA ile İstanbul'da yeni bir anlaşma imzalayacağız"

Modern teknolojiyle her bireyin, kullandığı akıllı telefonlar sayesinde haber ürettiğine dikkati çeken Huremovic, "Bu noktada doğru bilgilerin aktarılması oldukça önemli. Haber ajansları olarak doğru, güvenilir ve güncel bilgiler aktarmamız hiç olmadığı kadar mühim. Yalan haber dediğimiz terim toplumda önemli bir tehlike." diye konuştu.

Huremovic, görüntü servisinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, Bosna Hersek'teki lider konumlarını korumayı hedeflediklerini vurguladı.

AA ile iş birliklerinin uzun süredir devam ettiğine işaret eden Huremovic, "AA ile iş birliği FENA için önemli. AA'ya gösterdiği destek ve bizlere sunduğu inanılmaz eğitim imkanları için teşekkür ederiz. İş birliğimizin uzun yıllar devam edeceği kanaatindeyim. İstanbul'da 17 Kasım'da AA'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ABNA-SE toplantısında da yeni bir anlaşma imzalayacağımızın müjdesini şimdiden verebilirim." dedi.

- "Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmalı"

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesini değerlendiren Huremovic, toplumların barış ve istikrarında özgür basının önemli rol oynadığını belirterek, "Kaşıkçı cinayetinin tamamıyla aydınlığa kavuşturulması için ısrarlarımıza devam etmeliyiz. Uluslararası kurumların da bu yönde tutum sergilemesi önemli." diye konuştu.

Huremovic, Bosna Hersek'in 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini taşımaya devam ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bosna'daki savaşta ilk hedefler arasında gazeteciler ve ifade özgürlüğü vardı. Bugün bile belli çıkar gruplarının faaliyetlerinde yer almıyorsanız Bosna Hersek'te gazeteci olmak çok zor."

Bosna Hersek'te önemli bir haber kaynağı olduklarını aktaran Huremovic, Boşnakça ve İngilizce dillerinde günde 250 haber yayımladıklarını kaydetti.

Huremovic, ülke genelinde faaliyet gösterdiklerini ve muhabirlerinin bulunduğunu söyleyerek, yakın zamanda Brcko'da da ofis açacaklarını sözlerine ekledi.

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