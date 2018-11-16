Huremovic, ekim başında Akdeniz Haber Ajansları Birliğine (AMAN) üye olduklarını anımsatarak, "FENA, uluslararası alanda önemli bir konuma geldi. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar da bunun en önemli göstergesi." ifadesini kullandı.

FENA'nın son iki yılda önemli adımlar attığına işaret eden Huremovic, geçen yıl Avrupa Haber Ajansları Birliğine (EANA) üye olduklarını, aynı zamanda da ABNA-SE'de Bosna Hersek'ten tek temsilci olduklarını söyledi.

LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic, Anadolu Ajansı (AA) ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirterek, "AA ile iş birliği FENA için önemli. AA'ya gösterdiği destek ve bizlere sunduğu inanılmaz eğitim imkanları için teşekkür ederiz." dedi.

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Modern teknolojiyle her bireyin, kullandığı akıllı telefonlar sayesinde haber ürettiğine dikkati çeken Huremovic, "Bu noktada doğru bilgilerin aktarılması oldukça önemli. Haber ajansları olarak doğru, güvenilir ve güncel bilgiler aktarmamız hiç olmadığı kadar mühim. Yalan haber dediğimiz terim toplumda önemli bir tehlike." diye konuştu.

Huremovic, görüntü servisinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, Bosna Hersek'teki lider konumlarını korumayı hedeflediklerini vurguladı.

AA ile iş birliklerinin uzun süredir devam ettiğine işaret eden Huremovic, "AA ile iş birliği FENA için önemli. AA'ya gösterdiği destek ve bizlere sunduğu inanılmaz eğitim imkanları için teşekkür ederiz. İş birliğimizin uzun yıllar devam edeceği kanaatindeyim. İstanbul'da 17 Kasım'da AA'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ABNA-SE toplantısında da yeni bir anlaşma imzalayacağımızın müjdesini şimdiden verebilirim." dedi.

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