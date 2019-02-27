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AA muhabiri Hassona'nın Gazze fotoğrafı birincilik kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Hassona'nın Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen fotoğrafı, Malta Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde birinci seçildi - Hassona'nın Gazze'deki eylemler sırasında çektiği fotoğraf dizisi LensCulture Görsel Öykü Anlatım Yarışması'nda da kazananlar arasında yer aldı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın Gazze'de çektiği sembol fotoğraf, Malta Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde birinci oldu.

Beş dalda düzenlenen Malta Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları yarışmanın internet sitesinden duyuruldu.

"İnsan" kategorisinde birinciliği Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde çektiği "Ulusal Direniş" adlı fotoğrafıyla AA foto muhabiri Hassona kazandı.

- Sembol fotoğraf

Hassona'nın geçen ekim ayında çektiği fotoğrafta, bir elinde Filistin bayrağı diğerinde sapanla İsrail karşıtı barışçıl gösterilere katılan Filistinli genç eylemci Aid Ebu Amr görülüyor.

Hassona'nın Gazze'deki gösterileri takibi sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimi'ni konu alan "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında da büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Fotoğraf, Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelmişti.

- LensCulture'da da kazananlar arasında

Öte yandan Hassona'nın Gazze'deki eylemler sırasında çektiği fotoğraf dizisi LensCulture Görsel Öykü Anlatım Yarışması'nda da kazananlar arasında yer aldı.

Hassona'nın fotoğrafları daha önce de pek çok ödüle layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze malta

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