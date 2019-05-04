"AA'nın hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasının "İsrail saldırganlığının yeni göstergesi" olduğunu belirterek, "İsral'in uyguladığı şiddet, insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Gazze'deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet, insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail, AA ofisinin olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği saldırı sonucu bina tamamen yıkıldı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

​İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

