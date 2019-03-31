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AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Akdeniz’de 2015’ten bu yana yaklaşık 730 bin mültecinin kurtarıldığını söyledi.AB Göç Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos yaptığı açıklamada, AB’nin 2015’ten bu yana Akdeniz’de yaklaşık 730 bin mülteciyi kurtardığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Akdeniz’de 2015’ten bu yana yaklaşık 730 bin mültecinin kurtarıldığını söyledi.
AB Göç Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos yaptığı açıklamada, AB’nin 2015’ten bu yana Akdeniz’de yaklaşık 730 bin mülteciyi kurtardığını ifade etti. Hayat kurtarmanın AB için öncelikli olduğu belirten Avramopoulos, “Özellikle sivil toplum kuruluşları bunda kilit bir rol oynuyor. Ancak diğer yandan, buna katılan herkes uluslararası kurallara uymalı ve ona göre insan kaçakçılığı rotalarının korunmasına katkıda bulunmalıdır" dedi.

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