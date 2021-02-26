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AB, antikor kokteylini tavsiye etti!

26.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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AB, antikor kokteylini tavsiye etti!

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan "antikor kokteylinin" oksijen takviyesi almayan hastalara verilebileceğini bildirdi.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, "REGN-COV2 antikor birleşimi" denilen ilacın şubat başında başlayan değerlendirmesi tamamlandı.

ABD'de Kasım 2020'de onay alan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşiminin, Kovid-19 hastalığının oksijen takviyesi gerektirmeyen durumlarında ve ciddi aşamaya ilerleme tehlikesi bulunan hastalarda kullanılabileceği belirtildi.

EMA'nın antikor kokteyliyle ilgili bilimsel görüşünün, birleşimin pazar onayı öncesinde, hastaların tedavisinde AB üyelerinin ulusal düzeydeki kararlarını desteklemek amacıyla verildiği vurgulandı.

EMA, ilacı şubat başında değerlendirmeye almıştı. "İlaç kokteyli" hakkındaki değerlendirme, kandaki virüs yükünü azalttığını gösteren çalışmanın ilk sonuçları ışığında başlatılmıştı.

REGN-COV2 antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor. Bu iki madde, SARS-CoV-2'nin "spike" adlı proteinine yapışmak üzere tasarlandı. Aktif maddeler bu proteine yapıştığında virüs vücuttaki hücrelere giremiyor.

REGN-COV2 antikor birleşimine ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 21 Kasım'da acil kullanım onayı verilmişti.

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