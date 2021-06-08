AB: Avrupa'da aşırı sağcı riskler olduğunu tespit ettik, üzerinde çalışıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Portekiz'in İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Portekiz'in 6 aylık dönem başkanlığı süresince ilerleme kaydedilen konularla ilgili bilgi verdi.

Bugün düzenledikleri toplantı da dahil öncelikli gündemlerinin göç ve iltica olduğunu ifade eden Cabrita, Avrupa Birliği Polis Teşkilatını (EUROPOL) ve Schengen alanını güçlendirme, yeni vize sistemi, yapay istihbarat, terörle mücadele, göçe Avrupalılar için olumlu anlam kazandıracak bütünleşik yönetim ve dış sınırların korunması konularında önemli yol kat edildiğini söyledi.

Cabrita, "Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan aşırı sağcı askerin hala bulunamamasının 'cihatçı örgütlerden' daha büyük tehdit oluşturup oluşturmadığına" ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Tüm risklere karşı hazırlıklı olmalıyız, sadece 'cihatçı' risklere değil. Biz de Avrupa'da aşırı sağcı riskler olduğunu tespit ettik. 27 üye ülke, İngiltere, Norveç ve İsveç'le birlikte bu alanda çalışıyoruz."