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AB büyükelçileri Hierapolis antik kentini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:49 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Pamukkale'de Cehennem Kapısı, antik tiyatro, antik havuz ve travertenleri gezdi - Heyette yer alan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, antik tiyatroda "İzmir Marşı"nı okudu

DENİZLİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik misyon temsilcileri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierepolis antik kentini gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve beraberindeki heyet, Denizli'deki temasları kapsamında Pamukkale ören yerinde Apollon Kutsal Alanı ve nekropolde incelemelerde bulundu.

Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı İtalya Salento Üniversitesi'nden Prof. Dr. Grazia Semeraro'dan antik kentle ilgili bilgi alan heyet, 2013'te gün yüzüne çıkarılan ve antik kaynaklarda ölüler ülkesine geçiş kapısı olarak kurbanların adandığı Cehennem Kapısı'nı gezdi. Daha sonra Milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilen Hierapolis Antik Tiyatrosu'na geçen heyet, burada restore edilen 10 bin kişilik tiyatroda fotoğraf çektirdi.

Heyette yer alan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğinin iyi olduğunun belirtilmesi üzerine, Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan ile beraber "İzmir Marşı"nı okudu.

Büyükelçi Chilcott, "Marşı Türkiye'de öğrendim, bu şarkıyı çok seviyorum. Şarkı, saldırılara karşı Atatürk tarafından İzmir'in kurtuluş operasyonunu anlatıyor." dedi.

Ülkesinde tedavi gören Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo'ya destek amacıyla hep birlikte "Seni özledik" diyerek, video çeken heyet, video kaydını da mesaj olarak yolladı.

Heyet, daha sonra Pamukkale travertenlerine gitti ve ayakkabılarını çıkararak bir süre termal su üzerinde yürüdü.

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Anahtar Kelimeler:
AB antik büyükelçi Heyet Pamukkale UNESCO

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