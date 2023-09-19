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AB'den Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonu hakkında ilk açıklama! Diyalog vurgusu...

19.09.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan topraklarında tansiyon giderek artıyor. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla operasyon başlattığını duyurmuştu. Azerbaycanlı 4 polis memurunun Ermeni güçler tarafından döşenen mayına basıp şehit olmaları bardağı taşıran son damla olmuştu. Azerbaycan operasyonu 'Antiterör operasyonu' olarak niteledi. Operasyon dünya basınında geniş yankı uyandırırken AB'den ilk açıklama geldi.

AB'den Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonu hakkında ilk açıklama! Diyalog vurgusu...

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da harekete geçti. Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldı. Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonuna yönelik AB’den de ilk açıklama geldi.

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AB'DEN DAĞLIK KARABAĞ OPERASYONU AÇIKLAMASI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği, temas hattında ve Karabağ’ın diğer yerlerinde yaşanan askeri gerilimi kınıyor. Düşmanlıkların derhal durdurulması ve Azerbaycan’ın mevcut askeri faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bakü ve Karabağ Ermenileri arasında diyaloğa acilen dönülmesi gerekiyor. Bu askeri gerilim, bölgedeki halkın göçünü zorlamak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır. Barış ve normalleşme görüşmelerine elverişli bir ortam sağlamak için şiddetin durması gerekiyor. Müzakere edilen sonuçlara yönelik çalışmak için tüm tarafların gerçek taahhüdü gereklidir" ifadelerini kullandı.

Borrell, AB’nin diyaloğun kolaylaştırılması konusunda çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı.

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MICHEL: "OPERASYON DERHAL DURDURULMALI"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan’a operasyonu "derhal" durdurma çağrısında bulundu. Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dağlık Karabağ’dan kötü haberler geliyor. Bakü ve Karabağ Ermenileri arasında gerçek bir diyaloğun tesis edilebilmesi için Azerbaycan’ın askeri faaliyetleri derhal durdurulmalıdır" dedi. (İHA)

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