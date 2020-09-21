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AB'den Belarus’a yaptırım kararı çıkmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları'nın Belarus’a yaptırımlar konusunda anlaşamaya varamadığını duyurdu.

AB'den Belarus’a yaptırım kararı çıkmadı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının toplantısının ana gündemini Belarus oluşturuyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus'ta barışçıl gösterilere yönelik baskının arttığını, bugünkü toplantıda Belarus halkına AB olarak nasıl destek olacaklarını tartışacaklarını söyledi. Borrell, "Aynı zamanda Aleksandr Lukaşenko'yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız Belarus hükümetiyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." dedi.

UZLAŞI SAĞLANAMADI

AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı. Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, AB’den Belarus’a yaptırımlar konusunda destek istedi. Tikhanovskaya, AB’ye ‘daha cesur olun’ çağrısı yaptı.

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