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AB'den Esed rejimine yeni yaptırım kararları!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 21:36 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 8'ini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.

AB'den Esed rejimine yeni yaptırım kararları!

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 8’inin yaptırım listesine dahil edilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Son eklenenlerle birlikte Esed rejiminden yaptırım uygulanan kişi sayısının 288'e çıktığına dikkati çekilen açıklamada, bu kişilere seyahat yasağı uygulandığı ve mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım listesinde ayrıca 70 kuruluşun yer aldığı anımsatıldı. Yaptırımlar, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

AB, EKİM AYINDA 7 BAKAN'A YAPTIRIM UYGULAMAYA BAŞLAMIŞTI

AB, ekim ayında da Esed rejiminin 7 yeni bakanına yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB'nin rejime karşı 2011'den beri uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında petrol ithalatı, bazı yatırımların yasaklanması, Suriye Merkez Bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması, halka baskı uygulanmasında ve iletişimin engellenmesinde kullanılan ekipman ve teknolojinin rejime ihracatının kısıtlanması da bulunuyor. (AA)

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