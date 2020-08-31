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AB'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri AB'nin tamamında endişe yaratıyor" denildi.

AB'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tansiyonu artıracak tek taraflı adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye'nin bölgedeki eylemleri AB içinde endişe yaratıyor" denilen açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de barışçıl bir yol bulması gerektiği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre; AB sözcüsü, diyaloğun meyvelerini vermemesi halinde ise Birlik’in yaptırımlara yöneleceğini vurguladı.

SKANDAL SOPA-HAVUÇ BENZETMESİ!

AB dışişleri bakanlarının toplantısı sonrası cuma günü gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, olası yaptırımları kastederek şunları söylemişti:
“Ankara’yı ciddi şekilde diyaloğa çekmek için sopaların yanı sıra havuçlar da olacaktır. Bu havuçlar, yeni Gümrük Birliği ve mülteci programı için daha fazla para olabilir.”

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