HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı

AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 23:40 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberler nedeniyle acil toplantıya çağırdı.

AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temasından sonra Frontex Yönetim Kurulu'nu 10 Kasım'da "acil" toplantıya çağırdığını bildirdi.

GERİ İTME KONUSU ELE ALINACAK

Johansson, Frontex yöneticileriyle yapılacak toplantıda, Yunanistan'daki geri itmelerin ve temel hakların korunmasının ele alınacağını belirtti.

Frontex'in Yönetim Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden ve AB Komisyonunun iki temsilcisinden oluşuyor.

ALMAN BASINININ ARAŞTIRMASINDA YER VERİLMİŞTİ

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

YUNAN HÜKÜMETİ REDDEDİYOR

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Frontex ise Yunanistan'ın Ege'de mültecileri geri itmesine destek verdikleri yönünde haberler üzerine iç soruşturma başlattıklarını, henüz "geri itme" suçlamalarını kanıtlar nitelikte bir bulguya rastlanılmadığını ileri sürmüştü.

Frontex açıklamasında, AB'nin üye ülkelerle dayanışma ilkesi çerçevesinde Yunanistan'ın dış sınırlarının korunmasına destek vermekte "kararlı" olunduğu vurgulanarak, Frontex'in operasyonlarını uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü savunulmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Horoz dövüşü baskınında korkunç olay! Horoz, polisi öldürdüHoroz dövüşü baskınında korkunç olay! Horoz, polisi öldürdü
Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...
En Çok Okunan Haberler
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı! 30 Ekim'den itibaren başlayacak
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı
Fransa'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Fransa'nın Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Horoz dövüşü baskınında korkunç olay! Horoz, polisi öldürdü
Dikkat çeken araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i...
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Porto Riko’da yolcu uçağında ‘maske’ kavgası
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Elektroşokla etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.