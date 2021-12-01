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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi

01.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aşıları zorunlu kılmayı tartışmaya açmasının vaktinin geldiğini söyledi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tetros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin hakim Delta varyantını durduramamaları halinde, Omicron varyantını da durduramayacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aşıları zorunlu kılmayı tartışmaya açmasının vaktinin geldiğini söyledi.

Von der Leyen, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte bu önlemlerin gerekli olduğunu belirtti ve "Bir yanda virüs ve varyantları, diğer yanda aşılarımız ve hatırlatma dozlarımız var ve ben ikincisinin kazanmasını istiyorum" dedi.

Komisyon Başkanı "herkesin, her bir kişinin aşılanmayabileceğini" kabul ederken, "Büyük çoğunluk aşılanabilir" diye konuştu.

Von der Leyen "Bu nedenle, Avrupa Birliği'nde aşıyı nasıl teşvik edebileceğimizi tartışmanın ve potansiyel olarak zorunlu aşılamayı düşünmenin anlaşılır ve uygun olduğunu düşünüyorum. Tartışmamız gerekiyor, ortak bir yaklaşım gerekiyor ama bir tartışma başlatılmalı" dedi.

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tetros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin hakim Delta varyantını durduramamaları halinde, Omicron varyantını da durduramayacağını söyledi.

Ghebreyesus "Yaşamları kurtarmak için elimizde mevcut araçları kullanmamız gerek. Bunu yaparsak, Omicron varyantından da yaşamları kurtarabiliriz" dedi ve "Pandemiyi durdurmak şans değil, tercih meselesidir" diye de ekledi.

WHO, seyahat yasaklarının yeni varyantı durdurmayacağını, aksine "yaşamlara ve geçim kaynaklarına zarar vereceğini" söylüyor.

Bunun yerine, yolcuların daha iyi kontrol edilmesi, yolculuk öncesi ve sonrası test ile belirtilerin değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

Fransa'dan test zorunluluğu

Fransa da AB ülkeleri dışından ülkeye girecek herkese, tam aşılı olsalar dahi yolculuğun en çok 48 saat öncesinde yapılmış bir negatif Covid testi sunma zorunluluğu getirdi.

Aşısızların ise yolculuktan en çok 24 saat önce yapılmış bir negatif Covid testi sunması gerekecek.

İngiltere'de ise 9 kişide daha Omicron varyantı tespit edildi ve toplam sayı 22'ye çıktı. İrlanda'da da ilk Omicron vakasının tespit edilmesinden sonra okullarda 9 yaşından büyük çocuklara maske zorunluluğu getirildi.

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