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AB Liderler Zirvesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Çin ile adil rekabet ortamında ve eşit şekilde piyasa erişiminin sağlandığı dengeli bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz" - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "Çin ile ilişkilerimiz iyi ama mükemmel değil. Çin rakibimiz, ortağımız ve aynı zamanda hasmımız"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Çin'le adil rekabet ortamında ve eşit şekilde piyasa erişiminin sağlandığı dengeli bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın artan küresel rekabete karşı nasıl hazırlık yapacağını görüştüklerini belirten Tusk, Avrupa'nın açık ve iddialı bir ticaret politikasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Donald Tusk, AB'nin tek pazar ve sanayi temellerini güçlendirmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

5G ağ güvenliği konusunda AB Komisyonu'nun tavsiyelerini içeren çalışmasını beklediklerini belirten Tusk, "Avrupa'nın teknoloji hırsızlığı ve siber güvenlik tehditleri konusunda kapasitesini güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Brüksel'de 9 Nisan'da düzenlenmesi planlanan AB-Çin Zirvesi'ne hazırlık çalışmaları da yaptıklarına işaret eden Tusk, "Çin'le adil rekabet ortamında ve eşit şekilde piyasa erişiminin sağlandığı dengeli bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Tusk, sanayi desteklemeleri, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu ve iklim değişimi gibi başlıkları, gerçekleştirilecek olan AB-Çin Zirvesi'nde ele almayı planladıklarını anlattı.

- "Çin rakibimiz, ortağımız ve aynı zamanda hasmımız"

AB Komisyonu Başkanı Juncker de "Çin ile ilişkilerimiz iyi ama mükemmel değil. Çin rakibimiz, ortağımız ve aynı zamanda hasmımız." dedi.

AB ve Çin arasında ticari ilişkilerin adil bir rekabet ortamında gerçekleşmediğine dikkati çeken Juncker, "Çin'le Avrupa arasındaki ticaret asimetrik ve dengesizliklerle sonuçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve Çin arasındaki yatırım anlaşmasını tamamlamak istediklerini söyleyen Juncker, "Çin piyasaları, Avrupa ürünlerine yeterince açık değil. Çin piyasaları bizi dışlıyor." ifadelerini kullandı. Jean-Claude Juncker, Çin şirketlerinin Avrupa'daki kamu ihalelerine katılabildiğini aynı şekilde Avrupa şirketlerinin de Çin'deki kamu ihalelerine katılabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Juncker, 5G konusundaki AB Komisyonu çalışmasının 15 güne kadar tamamlanmasını beklediğini sözlerine ekledi.

- Sonuç bildirgesi yayınladı

Bu arada, AB Liderler Zirvesi'nin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, ekonomik ve parasal birliğin derinleştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekilerek, büyüme, istihdam ve yatırımlara yönelik reformlara devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

AB ülkelerinde adil ve etkili vergi sistemlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilen bildirgede, AB'nin rekabetçi, güvenli ve etik bir dijital ekonomi geliştirmeye öncelik vermesi gerektiği ifade edildi.

Bildirgede, araştırma, geliştirme ve inovasyona daha fazla destek sağlanması, tek pazarın daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altı çizildi.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarını tamamlamaya öncelik vermesi gerektiği belirtilen bildirgede, ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Juncker arasında ticari gerginliği azaltmak için 2018 temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmede alınan birlikte çalışma kararı doğrultusunda hızlı adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Paris İklim Anlaşması'na bağlılığın devam ettiği anımsatılan bildirgede, uzun vadeli iklim stratejisi üzerinde çalışmaların süreceği kaydedildi.

Bildirgede üye ülkeler, dijital platformlar, yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını arttırmaya çağrıldı.

Kırım ve Sivastopol’un Rusya tarafından yasa dışı ilhakının üzerinden 5 yıl geçtiği anımsatılan bildirgede, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceği vurgulandı.

Bildirgede, AB'nin, uluslararası hukukun ihlali olan Kırım'ın ilhakını tanımadığı ve kınadığı ifade edildi.

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