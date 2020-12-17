AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar hakkında önemli gelişme

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ödenecek 780 milyon avroluk bütçenin, mültecilerin temel ihtiyaçları, sağlık hizmetleri, koruma, altyapı, eğitim, istihdam ve iş geliştirme konularına harcanacağını belirtti.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı FRIT Ofisi Baş Koordinatörü Halil Afşarata, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem de katıldı.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, konuya ilişkin düzenlendiği çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmada, AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro için sözleşme yapıldığını söyledi.

Böylece AB'nin Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 6 milyar avroluk taahhüdünün sözleşmeye bağlanma süreci tamamlandı.

780 milyon avro, sığınmacıların sağlık, sosyal yardım, mesleki eğitim, istihdam ve altyapının geliştirilmesini öngören projelere harcanacak.

Program kapsamında gerçekleştirilen projelerin hem sığınmacılar hem de ev sahibi halk açısından oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Meyer Landrut, "Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) projelerini Türk ortaklarımızla son derece sıkı bir işbirliği içerisinde yürütüyoruz" dedi.

Meyer-Landrut, sözleşmenin farklı ortakları ile gerek sığınmacıları gerek ev sahibi halkı desteklemek için çok geniş faaliyetler sürdürdüklerini belirterek, "Bu projeler sadece sığınmacılara değil, bütün topluma fayda sağlıyor" diye konuştu.

