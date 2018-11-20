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AB savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

AB Konseyi'nin savunma ve güvenlik alanında kabul ettiği bildiride, AB'nin güvenlik sağlayabilen ve bağımsız hareket edebilen bir aktör olması için kapasitesinin güçlendireceği açıklandı - Bildiride, AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikasının sivil unsurunun kuvvetlendirileceği belirtilirken, PESCO çerçevesinde 17 yeni proje üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), savunma alanında güvenlik sağlayabilen ve bağımsız hareket edebilen bir aktör olmak için savunma kapasitesini artıracağını açıkladı.

Brüksel'de AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi'nin ardından kabul edilen ve AB Konseyi tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, birliğin savunma alanında şimdiye kadar attığı adımlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı, bu çerçevede yeni girişim ve projelerin başlatılacağı duyuruldu.

Bildiride, "AB'nin mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde güvenlik sağlama ve bağımsız aktör olarak hareket edebilme kapasitesi güçlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

AB'nin bu girişiminin, ortak savunma çabalarını destekleyeceği kaydedilen bildiride, savunma alanında atılan adımların transatlantik ilişkileri de geliştireceği belirtildi.

- Sivil ortak savunma ve güvenlik projeleri güçlendirilecek

Bildiride, AB'nin halihazırda 10'a yakın sivil misyon yürüttüğü kaydedilerek, ortak savunma ve güvenlik politikasının sivil unsurunun daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

AB'nin yakın çevresinde son yıllarda güvenlik durumunun kötüleştiğine dikkat çekilen bildiride, organize suçlar, terör ve hibrit tehditlerle mücadele etmek için ortak savunma ve güvenlik politikası kapsamında sivil misyon ve projelerin daha fazla desteklenmesi kararı alındı.

- PESCO çerçevesinde 17 yeni proje

Bildiride, AB'nin 25 üye ülke arasında savunma alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) çerçevesinde 17 yeni proje üzerinde mutabık kalındığı duyuruldu.

Projelerin eğitim, kabiliyet gelişimi, harekata hazırlık durumu ve siber savunma alanlarını kapsadığı belirtilen bildiride, üye ülkelere farklı görevler dağıtıldığı görüldü.

- AB, İstihbarat Akademisi kuracak

Bildirideki PESCO projeleri arasında en dikkat çekici gelişmelerden biri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kurulması planlanan AB İstihbarat Akademisi oldu.

AB İstihbarat Akademisinin üye ülkelerin istihbarat birimleri ve NATO ile istihbarat alanında personel yetiştirme ve iş birliğini artırmayı öngördüğü kaydedildi.

Bildiride, Almanya öncülüğünde yeni jenerasyon İHA'ların geliştirilmesi, Çekya'nın liderliğinde ortak elektronik harp yeteneğinin oluşturulması, Fransa tarafından askeri üslerin ortak kullanımının kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik kabul edilen diğer projeler dikkati çekti.

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AB bağımsızlık Pesco savunma

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