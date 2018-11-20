AB savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), savunma alanında güvenlik sağlayabilen ve bağımsız hareket edebilen bir aktör olmak için savunma kapasitesini artıracağını açıkladı.

Brüksel'de AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi'nin ardından kabul edilen ve AB Konseyi tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, birliğin savunma alanında şimdiye kadar attığı adımlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı, bu çerçevede yeni girişim ve projelerin başlatılacağı duyuruldu.

Bildiride, "AB'nin mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde güvenlik sağlama ve bağımsız aktör olarak hareket edebilme kapasitesi güçlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

AB'nin bu girişiminin, ortak savunma çabalarını destekleyeceği kaydedilen bildiride, savunma alanında atılan adımların transatlantik ilişkileri de geliştireceği belirtildi.

- Sivil ortak savunma ve güvenlik projeleri güçlendirilecek

Bildiride, AB'nin halihazırda 10'a yakın sivil misyon yürüttüğü kaydedilerek, ortak savunma ve güvenlik politikasının sivil unsurunun daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı.