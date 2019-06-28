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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Van'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Christian Berger, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti

Van'ın Edremit ilçesinde yapılacak toplum merkezinin temel atma töreni için Van'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Berger, "Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilere Destek için Toplum Merkezleri" projesi kapsamında Edremit ilçesinde toplum merkezinin inşa edileceğini söyledi.

AB tarafından başlatılan bir çok projenin Van'da devam ettiğini ifade eden Berger, şunları kaydetti:

"Yurt içinde yerinden edinmiş kişilere yönelik projeler önemlidir. Aynı zamanda valilik öncülüğünde yürütülen projelerde özellikle eğitim konusuna odaklanılıyor. Ama dezavantajlı grupların emek piyasasında kendilerine yer bulabilmesi için de çalışmalar var. Bugün bahsi geçen toplum merkezinin temel atma töreni olacak. Akabinde iki tane daha toplum merkezi yapılacak. Bu iş birliği için İçişleri Bakanlığına teşekkür ederiz."

Vali Bilmez de toplum merkezlerinin kentin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Berger, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcı ile görüştü.

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