HABER

AB Ukrayna Temsilcisi Kuleba, esir edilen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:35 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Temsilcisi Dmitro İvanoviç Kuleba, Rusya tarafından esir edilen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle Almanya’da bir araya geldi.Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Temsilcisi Dmitro İvanoviç Kuleba, esir düşen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle Almanya’nın Strazburg şehrinde bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Temsilcisi Dmitro İvanoviç Kuleba, Rusya tarafından esir edilen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle Almanya’da bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Temsilcisi Dmitro İvanoviç Kuleba, esir düşen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle Almanya’nın Strazburg şehrinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kuleba, esir edilen denizcilerle ilgili konunun dilekçeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacağını söyledi. Toplantıda aileler Kuleba’nın dikkatini Ukraynalı askerlerin genel sağlık durumuna ve yaralı bulunan 3 askerin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğuna çekti.
Kuleba ile özel olarak görüşen Ukraynalı araştırmacı Ludmila Denisova yaptığı açıklamada, "Kuleba ile olan görüşmemde kendisi konunun Birleşmiş Milletler’e ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi’ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladıBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
İETT otobüsünde "yüksek sesli müzik" tartışması: 3 yaralıİETT otobüsünde "yüksek sesli müzik" tartışması: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.