AB Ukrayna Temsilcisi Kuleba, esir edilen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle görüştü

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Temsilcisi Dmitro İvanoviç Kuleba, Rusya tarafından esir edilen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle Almanya’da bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Temsilcisi Dmitro İvanoviç Kuleba, esir düşen Ukraynalı denizcilerin aileleriyle Almanya’nın Strazburg şehrinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kuleba, esir edilen denizcilerle ilgili konunun dilekçeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacağını söyledi. Toplantıda aileler Kuleba’nın dikkatini Ukraynalı askerlerin genel sağlık durumuna ve yaralı bulunan 3 askerin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğuna çekti.

Kuleba ile özel olarak görüşen Ukraynalı araştırmacı Ludmila Denisova yaptığı açıklamada, "Kuleba ile olan görüşmemde kendisi konunun Birleşmiş Milletler’e ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi’ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı.

