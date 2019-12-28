Abant ve Gölcük'te kar güzelliği

Feyza Yazıcı da Abant'a zaman zaman geldiklerini anlatarak, "Abant her mevsim çok güzel ama karlı hali bir başka" diye konuştu.

Abant'a İstanbul'dan geldiklerini belirten Hızır Demirci, "Kar yağdığını duyduk. Bir grup oluşturduk Abant'a geldik. Burası muhteşem bir yer." dedi.

Ördeklerin zaman zaman avlanmak için buzun altına da girdiği görüldü.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler çam ile köknar ağaçlarıyla çevrili Abant'ta gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar manzarasını ölümsüzleştirdi.

Tabiat parkına gelen tatilciler, göle yansıyan çam ağaçları önünde hatıra fotoğrafı çekiyor.

Göl kenarında bulunan iskeleye çıkan bazı tatilciler ise Bolu'nun ve Gölcük'ün simgesi haline gelen konukevinin fotoğrafını çekerek ölümsüzleştirdi.

Tabiat parkına gelen bazı tatilciler de göl çevresinde yürüyüş yaparak kar manzarası ve güzel havanın tadını çıkarttı.

Öte yandan, Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün de kısmen buz tuttuğu görüldü.

Gölcük'e Ankara'da geldiklerini belirten Buse Kuzey, "Ankara'da henüz kar başlamadı. Biz yola çıkarken yolda biraz gördük ama burada çok güzel bir kar manzarası var. Buradan sonra da Abant'a geçip bir gece konaklamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

