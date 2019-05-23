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Abbas ile Kral Abdullah Filistin meselesini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Abbas ile Kral Abdullah Filistin meselesini görüştü

AMMAN (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas ile başkent Amman'da bir araya gelerek, Filistin meselesi ve Kudüs'le ilgili gelişmelere ilişkin devam eden koordinasyon ve istişareleri ele aldı.

Ürdün Kralı, görüşmede, Filistin ile İsrail arasında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören iki devletli çözüm temeline dayalı müzakerelerin yeniden başlaması ve barış sürecindeki durgunluğun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini yineleyerek, Ürdün'ün Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsallarının korunmasındaki tarihi ve dini rolünü üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Kral Abdullah ve Ürdün halkına Filistin ve Kudüs'e desteklerinden ötürü teşekkür ettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ürdün

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