ABD, 12'si Çin'den 27 şirketi ulusal güvenlik gerekçesiyle kara listeye aldı

ABD, 12'si Çin'den 27 şirketi, ulusal güvenlik ve dış politika konularındaki tereddütlerini gerekçe göstererek kara listeye aldı.

Washington'dan yapılan açıklamada, ticari sınırlama getirilen şirketlerin bazıları Çin ordusunun kuantum bilişim programının geliştirilmesine yardımcı oldukları belirtildi.

Çin'in yanı sıra Japonya, Pakistan ve Singapur'dan bazı şirketler de kara listeye eklendi.

Sekiz yeni teknoloji şirketi, ABD yapımı bazı ürünleri "ele geçirmeye çalışmakla" suçlandı.

ABD Ticaret Bakanlığı Çin ve Pakistan'da faaliyet gösteren 16 kişi ve kuruluşun ise "Pakistan'ın denetimsiz nükleer çalışmalarına veya balistik füze programına" karıştıkları gerekçesiyle listeye eklendiğini açıkladı.

Listedeki şirketlerin potansiyel tedarikçilerinin, bu şirketlere satış yapmadan önce lisans başvurusunda bulunması gerekiyor. Bu başvuruların büyük olasılıkla reddedilmesi bekleniyor.

Huawei ulusal güvenlik gerekçesiyle listeye 2019**'da eklenmişti**

Çinli telekom devi Huawei, benzer gerekçelerle listeye 2019 yılında eklenmişti.

Bu önlemden sonra Huawei'nin ana tedarikçilerinden bazılarına erişimi imkansız hale gelmiş ve şirketin cep telefonu üretimi zorlaşmıştı.

Çin hükümeti daha önce endüstriyel casusluk faaliyetlerine karıştığı iddialarını yalanlamıştı.