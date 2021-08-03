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ABD, 16 ülkeyi "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti

03.08.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti.

ABD, 16 ülkeyi "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC),"Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.

"SEYAHATTEN KAÇININ" UYARISI

Söz konusu ülke ve adalara seyahatin Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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