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  4. ABD Adalet Bakanlığı, Kongre binası baskınında 15 kişiyi suçlu buldu

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre binası baskınında 15 kişiyi suçlu buldu

08.01.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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ABD Adalet Bakanlığı, Kongre binası baskınında 15 kişiyi suçlu buldu

ABD Adalet Bakanlığı, başkent Washington’da Kongre binasını basan Başkan Donald Trump destekçilerinden 15 kişiyi suçlu buldu.

ABD Adalet Bakanlığı, başkent Washington’da Kongre binasına zorla giren Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden 15’inin suçlu bulunduğunu duyurdu. Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine giren ve ofiste fotoğrafları paylaşılan Richard Barnett, üç ayrı federal suçlamayla suçlandı. Barnett'in Arkansas’ta gözaltına alındığı ifade edildi.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. (DHA)

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