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ABD "Arjantin saldırısının sorumlusunu" yaptırım listesine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, 1994'te Buenos Aires'te bir Yahudi kültür merkezine düzenlenen saldırıyı organize etmekle suçladığı üst düzey Hizbullah üyesini yaptırım listesine dahil etti - ABD Dışişleri Bakanlığı da Hizbullah üyesinin veya bulunduğu yerin tespit edilmesiyle bilgi aktarana 7 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 1994'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir Yahudi kültür merkezine düzenlenen saldırıyı organize etmekle suçladığı üst düzey Hizbullah üyesini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selman Rauf Selman adlı Hizbullah üyesinin terörle mücadele kapsamında "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, "25 yıl önce Arjantin Buenos Aires'te bulunan en büyük Yahudi merkezinde yıkıcı bir saldırıyı koordine eden ve Batı Yarımküre'deki birçok Hizbullah terör saldırısını yöneten Selman Rauf Selman'ı yaptırım listemize alıyoruz." ifadesine yer verildi.

- 7 milyon dolar ödül konuldu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Selman ile veya bulunduğu yerin tespit edilmesiyle ilgili bilgi aktarana 7 milyon dolar ödül verileceği bildirdi.

Selman'ın üst düzey bir Hizbullah militanı olduğu vurgulanan açıklamada, kendisinin Arjantin'deki saldırının da sorumlusu olduğu iddia edildi.

1994'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir Yahudi kültür merkezinde patlayan bomba 85 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırının arkasında İran'ın olduğu iddiaları gündeme gelmiş ancak bu yönde bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Arjantinli savcılar ise İran yönetimini ve Hizbullah'ı saldırıya karışmakla suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Arjantin Hizbullah

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