"ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor"

FKÖ Genel Sekreteri, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edip büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırarak, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırma girişimlerinin yanı sıra İsrail'in işgal edilmiş Golan Tepeleri üzerinde otoritesini tanıyarak ve 1967 sınırlarında iki devleti çözüm ilkesini gündemden düşürerek, 'Yüzyılın Anlaşması' planının siyasi boyutunu uyguladı." dedi.

Ureykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Filistin davasına karşı yürüttüğü politikaları kınayarak, Bahreyn ve ABD iş birliğinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenlenmesi planlanan çalıştaya tepki gösterdi.

KAYS EBU SEMRA - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan ederek, "Yüzyılın Anlaşması" planının siyasi boyutunu uyguladığını, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan çalıştayla da ekonomik boyutunu uygulamaya çalıştığını belirtti.

- "Barışa karşılık toprak yerine para prensibi"

Bahreyn'de düzenlenecek "Refah İçin Barış" adlı ekonomi çalıştayının "Yüzyılın Anlaşması" planı için atılan bir adım olduğuna işaret eden Ureykat, "Artık yalnızca ekonomik boyut kaldı. Bu nedenle barışa karşılık toprak prensibini, barışa karşılık para prensibiyle değiştirmek istiyorlar. ABD, hayata geçirmeyi planladığı ekonomi projelerini, 'Yahudi yerleşimcilerle birlikte yaşam' hedefiyle yerleşim birimlerine bağlamaya çalışacak. ABD, Yüzyılın Anlaşması planıyla yerleşim birimlerini refaha kavuşturmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Çalıştayın Filistin'in dik duruşu ve hakkını çalmak isteyen projeleri reddetmesi neticesinde başarısızlığa uğrayacağını aktaran Ureykat, Filistin yönetiminin bu çalıştaya karşı çıktığını hatırlatarak, Arap ülkelerine ve davet edilen diğer ülkelere de çalıştayı boykot etme çağrısını yineledi.

- "Biz kimseye adımıza konuşma izni vermedik"

Ureykat, "Arap Barış Girişimi ile Arap Birliği zirvelerinde Filistin konusunda alınan kararlar net. Herkesin bunlara uyması gerek. Herkesten beklentimiz de bu yönde. Filistin olarak bizim boykot ettiğimiz bir çalıştaya başkalarının katılması garip. Bu Filistin ulusal projesini yok etmeyi istemek demek." ifadelerini kullandı.