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Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 22:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan ve ülkedeki sokak eylemlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu görülen Antifa'nın, "terör örgütü" olarak tanınmasını öngören planını açıkladı.

Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'nın Atlanta kentinde düzenlenen etkinlikte, siyahilere karşı yeni politikaların belirlendiği "Platinum Plan" başlıklı planı tanıttı.

3 Kasım'daki seçimlerin, tarihin en önemli seçimlerinden olduğunun altını çizen Trump, "Yıllardır Joe Biden gibi Demokrat siyasetçiler, siyahilerin oylarını garanti bildi. Her seçimden önce size büyük sözler verip, Washington'a geldikleri an bunları unutup, sizi sattılar. Demokratlar her zaman size yalan söyledi ve sizi kullandı." yorumunda bulundu.

Görevleri süresince Afrikalı Amerikalıların işsizlik oranlarının tarihin en düşük seviyesine indiğini belirten Trump, "Siyahi Amerikalılar için 3 yılda yaptıklarımız, Joe Biden'ın 47 yılda yaptıklarından fazla." dedi.

Trump, kendilerinin Demokratların aksine çözüm odaklı çalıştıklarını savunarak, "Siyah toplumun güvenliği için çalışmak yerine, Demokratlar, polisimize saldırıyor ve aşırı solcu isyancıları, yağmacıları ve anarşistleri güçlendiriyor. Cumhuriyetçi Parti olarak biz, henüz doğmamışlar da dahil tüm siyahilerin hayatının korunması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN PLANINDA NE VAR?

"Platinum Plan" isimli yeni planda, siyahilerin, ihtiyaç duyduğu sermayeye ulaşmaları 500 milyar dolara kadar artırılırken, plan kapsamında siyahilerin yönetiminde 500 bin yeni iş yeri açılması ve 3 milyon istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Planda, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan ve ülkedeki sokak eylemlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu görülen Antifa'nın "terör örgütü" olarak tanınacağı belirtilirken, siyahilere yönelik "linçlerin" de "nefret suçu" kapsamında değerlendirileceği vurgulanıyor.

Ayrıca, plan kapsamında ABD'de 155 yıl önce köleliğin kaldırıldığı gün olan 19 Temmuz tarihi de ulusal tatil kapsamına alınacak.

(AA)


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