ABD basını 'son dakika' olarak duyurdu! İşte Trump'ın Suriye planı

Suriye'deki krize çözüm bulmak için Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen kritik zirve sona erdi. İkili görüşmelerin ardından canlı yayında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ateşkes' çağrısı damga vurdu. Zirvenin ardından 12 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı.
ABD basını ise, Tahran'daki tarihi zirve sonrası Beyaz Saray'ın ilk tepkisini, "Trump, Suriye'de süresiz olarak kalmaya ikna edildi" şeklinde duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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