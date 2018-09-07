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ABD basını 'son dakika' olarak duyurdu! İşte Trump'ın Suriye planı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

ABD basını, Tahran'daki tarihi zirve sonrası, "Trump, Suriye'de süresiz olarak kalmaya ikna edildi." açıklamasında bulundu.

ABD basını 'son dakika' olarak duyurdu! İşte Trump'ın Suriye planı

Suriye'deki krize çözüm bulmak için Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen kritik zirve sona erdi. İkili görüşmelerin ardından canlı yayında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ateşkes' çağrısı damga vurdu. Zirvenin ardından 12 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı.

ABD'NİN İLK TEPKİSİ: KALIYORUZ

ABD basını ise, Tahran'daki tarihi zirve sonrası Beyaz Saray'ın ilk tepkisini, "Trump, Suriye'de süresiz olarak kalmaya ikna edildi" şeklinde duyurdu.

THX

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Abd dostsa , Rusya düşmanımız.Rusya dostsa,Abd düşmanımız.İran kardeşse, Esad düşmanımız.Suriye kardeşse , İsrail düşmanımız.İsrail dostsa , Hollanda neyimiz ? valla bişey anlamadım...
Merak etmeyin eeeeey islam ümmeti Allahın laneti yakıntır gazabı yakındır hiç şüphesiz intikamımızı alacaktır o kafirlerden
danışıklı dövüş putin ne demişse o olmuştur yalama basının uydurması, vay be abd ye bak orda kalcakmis ,ıraktaki senaryonun aynısı, türk halkını tesaronunla uyutma seneryosu, rahat olunuz, türk halkı zaten kış uykusunda siz ve yandaş medya ne derseniz onu millete yutturuyor.
lanet insan
namussuzsun abd
Tek kişilik ülke yönetimi olmasaydı birazda bizim ülke için bişeler yapardınız. Dışarı. Bakmaktan içeri bakamaz oldunuz. Ülkede millet kıçını silmeye kağıt alamıyor. Herkes Yıka ve çık modelinde
kim düşman kim dost belli değil
Türk’ün Türkten başka dostu yok onu bilirim onu yaşarım kısacası bizim bizdenn başka dostumuz yok, diğer herkes ekonomik üzerinde kurulan dostluklar bence.
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