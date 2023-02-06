ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İsrail, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Libya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Somali, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yunanistan liderleri merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremlerin ardından Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajlarını ileten liderler şöyle:

"ABD Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis." (AA)

