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ABD Başkanı Biden'dan İran petrolü genelgesi

12.05.2023 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, İran petrol ürünlerinin alımını azaltmak için, başka ülkelerde yeterli miktarda petrol ve petrol ürünü arzı olduğuna dair genelge yayımladı.​​​​​​​

ABD Başkanı Biden'dan İran petrolü genelgesi

ABD Başkanı Joe Biden, 2012 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası gereğince küresel petrol piyasasını etkilemeden İran petrol ürünlerinin alımının azaltılması için hazırlanan raporlar üzerine Hazine, Enerji ve Dışişleri Bakanlıklarına genelge sundu.

ABD Başkanı Biden genelgesinde "ABD Anayasası ve yasaları tarafından Devlet Başkanı olarak bana verilen yetkiye dayanarak, Kongre'ye, Nisan 2023'te sunulan raporlar da dahil olmak üzere Enerji Bilgi İdaresi tarafından sunulan raporlar, küresel ekonomik koşullar, yedek depolama seviyeleri ve stratejik rezervlerin kullanılabilirliği gibi diğer ilgili faktörleri dikkate alarak, 2012 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasının 1245(d)(4)(B) ve (C) maddeleri gereğince yabancı finans kuruluşlarının İran petrol ve petrol ürünlerini alım hacmini önemli ölçüde düşürmesi için İran dışındaki ülkelerden yeterli miktarda petrol ve petrol ürünü arzı olduğuna karar veriyorum." ifadelerini kullandı.

ABD lideri bu durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

ABD, 2012’den beri İran’a karşı alınan önlemler kapsamında, uluslararası piyasaya mümkün olduğunca İran petrol ürünlerinin arzını azaltmaya çalışıyor.

ABD Başkanı, her yıl alınan önlemlerin küresel enerji piyasasını etkilemediğine ve İran dışında küresel piyasada yeterli petrol ve petrol ürünü arzı olup olmadığına dair genelge yayımlıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Joe Biden Petrol abd

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