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ABD Başkanı Biden'ın gündem yaratan gafları bitmiyor! Bu kez de Ukrayna diyeceğine... 'Putin Irak'taki savaşı kaybediyor'

29.06.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık yaptığım laflarla gündem oluyor. Son olarak Biden'ın gaflarına bir yenisi daha eklendi. Gazetecilerle sohbet eden Biden, Rusya'daki Wagner krizine ilişkin soruya yanıt verdiği sırada ülkeleri karıştırdı ve Ukrayna diyeceğine Irak dedi. Biden o sırada "O (Putin) Irak'ta savaşı kaybediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın gündem yaratan gafları bitmiyor! Bu kez de Ukrayna diyeceğine... 'Putin Irak'taki savaşı kaybediyor'

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. Biden'dan, gazetecilerle yaptığı bir sohbet sırasında yeni bir gaf geldi. Bu kez de Biden ülkeleri karıştırdı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Biden, Rusya'daki Wagner krizine dair bir soruya cevap verirken Ukrayna diyeceğine ağzından ABD’nin işgal ettiği bir ülkenin adı çıktı. Biden, "O (Putin) Irak'ta savaşı kaybediyor, evinde savaşı kaybediyor." dedi.

Biden'ın bundan önce de ülkeleri karıştırdığı ve siyasetçilerin adını yanlış söylediği olmuş ve o olaylar da hem ABD'de hem de dünyada gündem yaratmıştı.

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BIDEN'IN YÜZÜNDEKİ İZLER

Öte yandan Biden’ın yüzüne dikkatle bakan gazetecilerin gözünden bir detay da kaçmadı. Biden’ın her iki yanağında da dikdörtgen şekiller olduğu görüldü. Bunun sebebi sosyal medyada gündem olunca Beyaz Saray'dan da hızla bir açıklama geldi.

Açıklamada Biden’ın 2008 yılından bu yana uyku apnesi olduğu ve "sürekli pozitif hava yolu basıncı" makinesi kullandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan bir yetkili ise Biden’ın cihazı uyku kalitesini artırmak için son haftalarda kullanmaya başladığını aktardı.

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