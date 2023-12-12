HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

12.12.2023 23:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde çocuk, bebek, sivil demeden katliama devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını söyleyen Biden Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.

Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.

Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.

bbb

HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısına kınama!Dışişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısına kınama!
İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyorİsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor
'Fon vurgunu' davasında itiraz reddedildi'Fon vurgunu' davasında itiraz reddedildi
Anahtar Kelimeler:
İsrail Joe Biden netanyahu
En Çok Okunan Haberler
Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

Derisini yüzüp çöpe atmışlar! Korkunç manzara...

Derisini yüzüp çöpe atmışlar! Korkunç manzara...

O anlarda dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

O anlarda dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Babası tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu!

Babası tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.