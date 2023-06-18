ABD Başkanı Biden yine bildiğimiz gibi... Gaf mı yaptı, espri miydi? "Tanrı kraliçeyi korusun..."

Kimi zaman hangi yöne gideceğini şaşırıyor, kimi zaman boşlukla tokalaşıyor... Biden'ın yaşı nedeniyle sağlığının görevini yapmasına engel olacak kadar bozulmasından endişe ediliyor.

Biden, Hardford Üniversitesi'nde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu. Silah kontrolüyle ilgili 30 dakikalık bir konuşma yapan Biden sözlerini noktalarken söyledikleriyle yine herkesi şaşırttı.

'TANRI KRALİÇEYİ KORUSUN'

'Tanrı, kraliçeyi korusun' diyerek sözlerini noktalayan Biden'ın videosu kısa süre içerisinde sosyal medyada viral haline geldi.

O anları izleyen bazı kullanıcılar Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabet'i kastetmiş olabileceğini savunurken, bazı kişiler ise bu sözlerin ağzından yanlışlıkla çıktığını, aslında 'tanrı yardımcımız olsun' demek istediğini söyledi. Kimileri de Biden'ın şaka yapmış olabileceğini ileri sürdü.

BIDEN'IN İLK VUKUATI DEĞİL

Yaşananlar Biden'ın trafik kazasında hayatını kaybeden kongre üyesini konferans salonunda aradığı anları akıllara getirdi.

80 yaşındaki ABD Başkanı Biden kürsüden yaptığı garip hareketlerle sık sık gündeme geliyor. Öte yandan Biden'ın sık sık sendeleyerek düşmesinden ötürü de sağlık problemlerinden endişe ediliyor.

Biden, 2024 yılındaki seçimlerde tekrar başkan olması halinde ikinci görev süresi bittiğinde 86 yaşında olacak.

